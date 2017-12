Posteriormente, as balas foron retiradas polo persoal docente do mesmo centro educativo, cuxa dirección puxo os feitos en coñecemento do corpo dos Mossos d’Esquadra.

O uso desta munición é ilegal en Catalunya desde que en abril de 2014 entrou en vigor a prohibición votada no Parlamento do seu uso no corpo dos Mossos d’Esquadra. No entanto, a Policía Nacional española disparou balas de goma nas cargas policiais da escola Ramon Llull do Eixample de Barcelona, durante o referendo de autodeterminación celebrado no pasado 1 de outubro. Neste colexio electoral Roger Español perdeu a visión dun ollo polo impacto dun destes proxectis.

Este non é o primeiro conflito que acontece no centro de Lestonnac de Lleida pola continua presenza policial en horario escolar. No pasado 24 de outubro, a dirección da escola demandou o traslado deste dispositivo especial porque “alteran a convivencia educativa”. Uns días antes, algúns membros do Comité de Defensa da República do bairro foran identificados polos axentes da PN cando repartían follas informativas para pedir a retirada do corpo.

Nun comunicado, a sección sindical de ensino da CGT Lleida lembra que a cidade “dixo basta e pediu explicitamente por moitos canais que marchen as forzas policiais”, en alusión ás dúas mrchas organizadas polos CDR no último mes onde partidos políticos e organizacións sociais e cívicas pediron oficialmente e de maneira pública a retirada destes corpos. “O que non se pode facer é dar unha bala de goma a unha crianza como se iso non fose nada ou apenas un simples xogo, porque esta bola é un proxéctil que é utilizado intencionadamente contra a disidencia politica”, afirman os anarcosindicalistas, convencidos de que estas cousas deben ser explicadas ao alumnado: “Se iso é adoutrinar, pois adoutrinemos”.

Clara Barbal

Fonte: La Directa