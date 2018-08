Direitos e Liberdades a Debate no 32º Festival da Poesia no Condado

A Sociedade Cultural e Desportiva (SCD) do Condado levará ao recinto fortificado de Salvaterra de Miño umha nova ediçom do Festival da Poesia no Condado no sábado 1º de setembro. Esta 32º ediçom da festa da reivindicaçom e a palavra, que decorrerá sob o lema “Que nom te silenciem”, está programado um debate sobre Direitos e Liberdades em que, junto com Sés, David Fernández e Antom Santos participará Fernando Blanco, Vice-presidente de EsCULcA.

Segundo a organizaçom do evento, Que nom te silenciem quer ser “umha declaraçom de intençons perante a deriva autoritária e repressiva do Estado, nomeadamente neste 2018 que nos lembra épocas que deveríam ter sido já ultrapassadas. Neste ano tivemos de conviver com multas a coletivos, com penas de prisom para artistas, com despejos de centros sociais, com sequestros de livros, com a repressom exercida no chamado ‘procès’ e com a activaçom do artigo 155 da Constituiçom Espanhola, coas penas de cadeia por causas politicas, ataques contra a liberdade de expressom…”

Toda a informaçom aqui.