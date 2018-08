APESAR DOS SEUS COMPROMISOS ELECTORAIS Goberno español defende devolucións en quente polas que o Reino de España xa foi condenado

As devolucións en quente “vulneran o dereito á petición de asilo ou de protección internacional” dos migrantes en Ceuta e Melilla, defendía o Partido Socialista en 2015. Desde a oposición, Pedro Sánchez situouse na primeira liña de batalla contra a Lei de Seguranza Cidadá, que incluía a regularización do “rexeitamento en fronteira”. O PSOE, ademais de prometer o final destas prácticas no seu programa electoral, presentou un recurso de inconstitucionalidade contra a súa legalidade, pendente de resolución no Alto Tribunal.

Desde a súa chegada á Moncloa, o Goberno de Sánchez diluíu os argumentos defendidos entón para acabar coas devolucións en quente até facer súas as xustificacións coas que o Executivo de Mariano Rajoy trataba de amparalas. O escrito enviado pola Avogacía do Estado ao Tribunal de Estrasburgo confirmou o xiro de 180º do PSOE en relación ás criticadas expulsións inmediatas de migrantes en Ceuta e Melilla.

Após a moción de censura e a suba ao poder de Pedro Sánchez, o novo Goberno tivo que decidir cal é a súa posición sobre as devolucións en quente perante a Grande Sala do Tribunal de Estrasburgo, despois do recurso presentado polo Partido Popular á sentenza que condenaba o Reino de España por dúas expulsións inmediatas realizadas pola Garda Civil en 2013.

O Executivo optou por defendelas. “Non hai unha expulsión senón unha prevención de entrada”, explicou a Avogacía do Estado no documento enviado ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. “Non lograron superar a liña policial” polo que, engaden, non entraron “na xurisdición española”.

O argumento resulta familiar. A hipótese coñecida como a “fronteira flexíbel” construía unha das principais liñas de defensa das devolucións en quente do Partido Popular. En base a iso, o territorio español non comezaba aos pés do valo hispano-marroquino, senón que o seu inicio estaría ligado á liña imaxinaria formada polos axentes da Garda Civil.

A primeira vez que Jorge Fernández Díaz, na altura titular de Interior, desenvolveu esta idea ante o Congreso dos Deputados, causou a perplexidade entre os parlamentares da oposición e o rexeitamento de xuristas especializados.

Segundo esta teoría, o Goberno de Rajoy consideraba que os inmigrantes que saltaban o valo non chegaban a territorio español até non ultrapasaren a “totalidade do dispositivo antiintrusión”, que incluía o operativo policial. Segundo o seu argumentario, non habería unha ‘devolución en quente’ senón un ‘rexeitamento en fronteira’. Ao seu xuízo, os migrantes non terían entrado no Reino de España apesar de sortearen o aramado fronteirizo.

Esta foi unha das ideas plasmadas no escrito enviado pola Avogacía do Estado a Estrasburgo durante o Goberno do Partido Popular para defender a súa posición no cadro da denuncia contra as devolucións en quente de dúas persoas levadas a cabo en Melilla en 2013. O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos condenou nesa altura o Reino de España e concluíu a ilegalidade destas prácticas na sentenza recorrida.

Segundo explican fontes de Interior, o Goberno mantivo o texto do recurso interposto polo anterior Executivo. “Pediuse a Estrasburgo a decisión de adiar a revisión do recurso, mais o texto presentado non se modificou nada”, afirman no departamento dirixido por Grande-Marlaska. O Executivo tiña a posibilidade de modificalo e solicitou o adiamento para estudar a súa posición, mais mantivo a defendida polo Partido Popular.

En Interior aseguran que o Executivo “continúa coa intención de abandonar as devolucións en quente” mais tomou a decisión de manter o recurso do PP para “esperar á decisión da Grande Sala”. O seu obxectivo é coñecer a súa argumentación co obxectivo de “ter o cadro xurídico adecuado” co que, no seu caso, modificar a lei que trata de amparar estas prácticas.

As primeiras devolucións do Goberno de Sánchez

No pasado 26 de xullo, o primeiro salto coordinado á cerca de Ceuta após a moción de censura colocou a Executiva fronte ao primeiro exame sobre o seu compromiso de acabar coas devolucións en quente. O resultado coñeceuse escasas horas despois da entrada de 602 persoas á cidade autónoma: 27 migrantes foron expulsados de forma inmediata. Sen seren identificados nin permitir o seu acceso a asistencia letrada nin intérprete, precisamente as condicións que, segundo criticaba o PSOE en 2015, impedían de facto o seu acceso ao asilo.

Interior recoñeceu entón non ter ordenado á Garda Civil o cesamento destas prácticas porque “toda decisión tería que chegar sob o acordo coa Unión Europea”. As primeiras devolucións en quente durante o Goberno de Sánchez forzaron o ministro do Interior ha explicar a súa posición real con respecto á promesa de acabar con elas.

A resposta de Grande-Marlaska xa soaba a Fernández Díaz: “Non se cometeu ningunha irregularidade en base á lexislación vixente. Foron devolucións en fronteira, sen que se pisase solo español”, afirmou o actual ministro.

A “lexislación vixente” á que se refería Grande-Marlaska non é outra que a aprobada durante o mandato de Mariano Rajoy, a mesma que o PSOE levou ao Constitucional. En 2015, o Goberno do Partido Popular incluíu unha disposición adicional na Lei de Seguranza Cidadá que pretendía regular as chamadas “devolucións en quente” en Ceuta e Melilla.

As devolucións en quente, con todo, non comezaron durante a etapa de Mariano Rajoy. Con Zapatero á fronte do Goberno, as expulsións inmediatas producíanse de forma sistemática no cadro da súa política fronteiriza en Ceuta e Melillla.

Vulneran tres artigos da Constitución, segundo PSOE

A polémica incorporación das devolucións en quente na lexislación empurrou o PSOE a situarse na súa contra. Os deputados socialistas apoiaron o recurso de inconstitucionalidade presentado pola maioría de grupos parlamentares contra a Lei de Seguranza Cidadá, que incluía a disposición adicional sobre o “rexeitamento en fronteira”. Pedro Sánchez tamén prometeu a súa derrogación nos seus últimos programas electorais e volveu lembrar o seu compromiso nunha recente entrevista con eldiario.es.

No seu recurso de inconstitucionalidade, o PSOE sostiña que a disposición adicional terceira da Lei de Seguranza Cidadá, que regula a figura dos “rexeitamentos en fronteira”, incumpría tres artigos da Constitución Española. “O principio de legalidade e a seguranza xurídica” (Art. 9.3), aquel que establece que “os Tribunais controlan a potestade regulamentar e a legalidade da actuación administrativa” (106) e “a tutela efectiva dos xuíces e tribunais no exercicio dos seus dereitos e intereses lexítimos, sen que, en ningún caso, poida producirse indefensión” (Art. 24.1).

O recurso, que continúa pendente de resolución, conclúe que a aplicación dos rexeitamentos en fronteira “impide que poida ser garantida a aplicación do principio de non devolución” polo que, engade, “os Estados teñen obrigación de asegurarse do trato ao que se expoñen os migrantes que devolven aos seus países de orixe ou de procedencia”. A primeira firma do documento era a de Pedro Sánchez.

Rexeitamento da ONG

As ONG especializadas en migración lamentaron a mudanza de posición de Pedro Sánchez. “Parécenos unha falta de coherencia impresionante”, sostén José Luís Rodríguez Candea, avogado especializado en Estranxeiría de Andalucía Acoge. “Precisamente os argumentos que presentou o PSOE no recurso de inconstitucionalidade coincide cos argumentos presentados pola ONG ante Estrasburgo: a necesidade de individualizar cada caso”, sostén o letrado.

“Parécenos sorprendente que quen asinou o recurso ante o Constitucional agora manteña os razoamentos idénticos do recurso do PP”, engade Rodríguez Candea, que lembra ao Executivo a súa promesa de acabar coa Lei que ampara as expulsións inmediatas en Ceuta e Melilla.

Desde a Comisión Española de Axuda ao Refuxiado (CEAR), condenan a decisión de seguir adiante co recurso á condena de Estrasburgo. Para a avogada Paloma Favieres, o relatorio da Avogacía do Estado “responde á lóxica” de Sánchez” de manter os acordos europeos en materia migratoria e seguir unha liña de acción consensuada cos Gobernos comunitarios. “O Executivo debería primeira a legalidade xurídica por encima dos pactos políticos”, cuestionou a letrada de CEAR. “A sentenza de Estrasburgo deixouno claro con argumentos impecabeis: vulnerouse o Convenio Europeo de Dereitos Humanos”.

Fonte: eldiario.es