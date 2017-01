Arcebispo de Tánxer desmente Delegación do Goberno

O arcebispo de Tánxer, Santiago Agrelo, asegura que dous mozos, un de Camerún e outro de Guinea Conakry, perderon a vida no intento de salto ao valo fronteirizo de Ceuta a pasada Noitevella. O relixioso afirma tamén que outro mozo camerunés, non un xendarme marroquí, perdeu un ollo no decurso dos incidentes, o que contradi a información da Delegación do Goberno en Ceuta.