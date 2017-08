602 EUROS POR "DESOBEDIENCIA OU RESISTENCIA Á AUTORIDADE" Defensor del Pueblo admite a trámite queixa de xornalista multado pola Lei Mordaza

A oficina do Defensor del Pueblo admitiu a trámite unha queixa da Plataforma en Defensa da Liberdade de Información (PDLI) por unha multa ao xornalista Mikel Sáenz de Buruaga, da emisora Ala Bedi, en aplicación da Lei de Protección da Seguridade Cidadá, coñecida como ‘Lei Mordaza’. A queixa fora presentada no pasado 28 de xullo, despois de o xornalista ser multado con 602 euros por “desobediencia ou resistencia á autoridade” (artigo 36.6) por gravar unha carga policial no barrio de Errekaleor (Vitoria) e a pesar de mostrar a súa acreditación de prensa.

O Defensor del Pueblo comunicou esta terza feira que “se procede á admisión” da queixa, ao entender “que reúne os requisitos establecidos no artigo 54 da Constitución, en relación co que dispón a Lei Orgánica de 6 de abril de 1981, do Defensor del Pueblo“. Xa se iniciaron as actuacións ante o Departamento de Seguranza do Goberno Vasco, segundo consta na carta que fixo pública a PDLI.

“Como vimos denunciando, as multas contra a liberdade de información responden a un patrón: o da súa camuflaxe sob infraccións xenéricas como ‘desobediencia ou resistencia á autoridade’ (art. 36.6) ou ‘faltas de respecto e consideración’ a membros das Forzas e Corpos de Seguranza (art.37.4)”, sinalaba a PDLI na súa carta á Oficina do Defensor del Pueblo.

