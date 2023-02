14 persoas presas suicidáronse nos cárceres de Catalunya durante o ano 2022

.

Finalmente, insta o Departamento de Xustiza, Saúde e Servizos Sociais a traballar “de maneira firme e coordenada” nn novo Plano de Acción contra as mortes no cárcere. Demanda “total transparencia” sobre o proceso e convocar as organizacións de dereitos humanos para asesorar no deseño e implementación deste novo plano.

579 mortes en 13 anos

Segundo os números dos últimos 13 anos, houbo 579 mortes sob custodia nos cárceres. O 22% do total, 127, foron clasificadas polo Departmento de Xustiza como “etioloxía pendente”, ou sexa causa descoñecida. Case a metade das mortes, 249, foron por doenza, mais apenas unha cuarta parte destas persoas tiñan liberdade condicional, e os últimos casos foron no 2015, segundo a asociación Observa, de monitoreamento do sistema prisional.