CENTRO DE FUSIÓN DA INFORMACIÓN Defensa crea unha nova unidade para rastrear disidentes na internet

As Forzas Armadas porán en andamento un órgao chamado «Centro de Fusión da Información» cuxo cometido será facer notas e produtos de intelixencia.

A que se dedicará esta nova unidade?

Segundo puido saber ECD, todo indica que se centrará en analisar redes sociais e en rastrear foros e webs na Internet, para tratar de detectar operacións de influencia e campañas de desinformación de interese militar.

Estas cuestións situáronse nos últimos anos entre as principais preocupacións de todos os servizos de información e intelixencia, tanto entre Forzas de Seguranza e servizos de intelixencia civís, como no ámbito da Defensa e as Forzas Armadas.

Para traballar nesas áreas, o Estado Maior da Defensa comezou a autorizar a compra de tecnoloxía e programas informáticos con destino ao Centro de Fusión da Información. Estes programas permiten, por exemplo, monitorizar as redes sociais e detectar publicacións sobre determinados temas.

