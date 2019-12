QUE ARQUIVOU A CAUSA POLO SEU ASASINATO EN 2003 A familia de José Couso presenta recurso perante o TEDH contra a sentenza do TC

A familia de José Couso presentou nesta segunda-feira no Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos (TEDH) un recurso contra a sentenza do Tribunal Constitucional (TC) que confirmou o arquivamento da causa pola morte do cámara de televisión o 8 de abril de 2003 en Bagdad na guerra de Iraq. Unha reforma de 2014 restrinxe a capacidade dos tribunais españois para perseguiren delitos de xustiza universal.

José CousoCEDIDA – Arquivo

“A nosa pretensión é que o TEDH determine se a reforma da normativa española sobre xurisdición universal supuxo unha vulneración do Convenio Europeo dos Dereitos Humanos”, sinalan nun comunicado a familia e a Asociación de Irmáns, Amigos e Compañeiros de José Couso.

Esta reforma “impediu seguir investigando e perseguindo un crime de guerra cometido contra un cidadán español e deixounos incapacitados para buscar xustiza ante este asasinato”, engaden.

No escrito presentado no TEDH o avogado da familia de José Couso, Eduardo Gómez Cuadrado, recolle a exposición dos feitos. José Couso faleceu o 8 de abril de 2003 ao ser atinxido o hotel de Bagdad en que se aloxaba con outros profesionais de medios de comunicación que cubrían a guerra do Iraque por un proxéctil disparado por un carro de combate estadunidense.

A sentenza do TC confirmou o arquivo acordado no seu día pola Audiencia Nacional, que foi ratificado posteriormente polo Tribunal Supremo, da causa seguida pola morte de José Couso en que foron procesados tres militares estadunidenses por suposto delito contra a comunidade internacional.

Os órgaos xudiciais españois fundamentaron o arquivamento na aplicación ao caso do disposto no artigo 23.4 da Lei Orgánica do Poder Xudiciario na redacción dada pola reforma da norma aprobada en 2014 coa maioría absoluta do PP, que restrinxiu os supostos en que os tribunais de España poden perseguir delitos de xustiza universal.

Este precepto en concreto establece uns requisitos para que os tribunais españois poidan perseguir os supostos responsabeis de delitos contra as persoas e bens protexidos en caso de conflito armado cometido fora do territorio nacional.

Estes requisitos son “que o procedemento se dirixa contra un español ou contra un cidadán estranxeiro que resida habitualmente en España ou contra un estranxeiro que se encontrase en España e cuxa extradición tivese sido denegada polas autoridades españolas”.

A familia e a Asociación de Irmáns, Amigos e Compañeiros de José Couso lembran que “unha vez interposta querela ante a Audiencia Nacional o 27 de maio de 2003 foi admitida a trámite polo Xulgado Central de Instrución número 1”.

“Ao longo deste dezaseis anos e oito meses sufrimos o continuo desprezo através de arquivamentos, modificacións de leis orgánicas, exabruptos por parte de representantes políticos, traizón de membros do Goberno e desprezo de tribunais ante a procura de xustiza para un cidadán español asasinado o exercicio das súas funcións”, engaden.

20 minutos