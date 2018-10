A Policia Nacional utilizou canais paralelos de comunicación entre os axentes durante o 1-O

Cinco das persoas que sofreron violencia policial no Víctor Català denunciaron os feitos no xulgado de instrución 7 de Barcelona, co apoio do Concello como acusación popular. No 17 de xullo o xulgado decidiu arquivar 43 denuncias presentadas por diversas persoas lesionadas pola actuación da policía española en seis colexios electorais da cidade no 1 de outubro, entre elas as das persoas que estaban no Víctor Català. O consistorio xa avanzou que recorrerá contra o arquivo e o tenente da alcaldia Jaume Asens asegura que tamén pedirán explicacións pola utilización de máis dun canal de comunicación entre os axentes da policia española. “En ningún momento nos comunicaron que había dous canais”, asegura en declaracións a La Jornada. “As conversas entre os axentes proban que había un segundo medio para comunicaren entre eles através do cal podían ser dadas ordes supostamente delituosas”, acrecenta.

O Víctor Català é apenas un dos colexios electorais en que os axentes antidusburbios da Policía española carregaron para retirar as urnas e o material electoral relacionado co referendo, igual que no CAP Guinardó. Neste caso, as comunicacións entre os axentes tamén reflecten a existencia “doutro medio” para comunicaren entre eles, paralelo á radio policial ,tal como pode comprobarse noutro audio a que tamén tivo acceso La Jornada.