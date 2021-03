A Síndrome de Sherwood ou a táctica da policía para xustificar a represión

A teoría

O texto que dá orixe a esta táctica policial forma parte como dicimos do traballo de fin de máster de David Piqué, e a súa finalidade é a criminalizaicón do movemento okupa e anti-sistema considerado en todo momento como “problema” de orde pública. O autor posiciónase na perspectiva da actuación policial dunha óptica represiva e ‘realista’ (ao estilo de Maquiavelo); quer dicir, carente de consideracións éticas ou morais. Os movementos sociais anti-sistema son referidos en todo o momento como “inimigos”, e o texto abunda en metáforas e referencias da historia militar para argumentar o modo de exercer o poder policial (combinado co político e mediático) para eliminar estes movementos. Trátase dunha maneira de entender a sociedade totalmente autoritaria e onde aqueles que pensan diferente da opinión hexemónica logo son considerados inimigos da sociedade, sen ter en conta os actos que leven a cabo.

A propia metáfora que dá título ao Síndrome parte da posta en causa do mito de Robin Hood, sobre o que se asume unha posición de relativismo moral que se resolve coa defensa da orde sistémica como único principio guia. Como o propio Piqué explica na introdución.

A Síndrome de Sherwood é unha metáfora baseada nas lendas medievais inglesas de Robin Hood, onde o heroi loitaba contra a opresión e o poder establecido. Roubaba aos ricos para llo dar aos pobres e refuxiábase no seu esconderixo do bosque de Sherwood. O problema está, como sempre, en que o heroi e o seu grupo decidían quen eran os ricos a quen roubar e os pobres a quen beneficiar.

A seguir, algúns extractos do traballo:

Mesmo se a concentración ou manifestación, que é do que estamos a falar, non é prevista bastante violenta, pode chegarse a provocar un pouco, con detencións pouco xustificadas e nada pacíficas uns días antes para aquecer o ambiente. Tamén poden facerse ‘batidas’ preventivas aos lugares onde están habitualmente persoas próximas á ideoloxía dos convocantes coa escusa de procurar drogas ou o que for necesario.

A ‘batida’ estará especialmente mal feita e con trato humillante para aquecer máis os ánimos, se for preciso.

A consecuencia previsíbel destes comportamentos previos e o deseño do dispositivo policial, é que acabará cunha ‘batalla campal’.

Alén da estratexia previa, logo que algún grupo descontrolado comeza as accións violentas, as unidades de policía non se moven e cando a violencia comeza a ser xeneralizada, a actuación policial demora deliberadamente até os danos producidos seren socialmente inaceptabeis. É nesa altura cando se producen as cargas policiais que en ningún momento queren ser disuasorias, non se disimula.

Vaise directamente contra os manifestantes, que xa son considerados vándalos, e atácase con suficiente velocidade para non lles dar tempo a fuxir e provocar o confronto físico.

Lamentabelmente, esta táctica non é exclusiva de réximes totalitarios, tamén se dá con demasiada frecuencia en moitas democracias occidentais.

Deberá procurarse a detención selectiva dos líderes para lles imputar delitos comúns e evitar a condición de ‘mártir’

4ª fase. Ataque ao corazón de Sherwood e detención ou descrédito dos posíbeis Robin Hood. Pasado un tempo razoábel, en que se comprobe que todos os individuos ou grupos posibeis se teñan acollido ás novas regras do xogo, é o momento de ir polo ‘irredutibeis’ e comezar a aplicar a lei en toda a súa extensión. Na nosa metáfora, dar privilexios aos ‘institucionalizados’ e comezar a cortar árbores do bosque.