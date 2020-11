Angola: Violenta repressão policial no 45º aniversário da independência

Segundo o “Novo Jornal”, os manifestantes concentraram-se nas imediações do Cemitério de Santa Ana, em Luanda, mas foram forçados pela polícia a deslocarem-se para a zona do Palanca – zona do Shoprite. A polícia, a brigada antimotim e a brigada canina usaram gás lacrimogéneo, perseguiram e reprimiram violentamente as pessoas que se manifestavam.

O jovem ativista Nito Alves foi gravemente ferido e Lando Miguel Lundoloki Domingos foi assassinado com um tiro na cabeça.

Luaty Beirão detido quando transmitia em direto pelo Facebook