249 PERSOAS LEVAN MÁIS DE 3 ANOS EN ISOLAMENTO Cárceres do EE: a cuarta parte dos suicidios en prisión prodúcense en réxime de isolamento

Institucións Penitenciarias di nunha Instrución que “o tempo que o interno estiver en réxime fechado ha de ser o imprescindíbel para reconducir as súas condutas”

Segundo datos oficiais, 183 persoas levan máis de cinco anos en réxime fechado e 249 persoas máis de tres anos. “Iso non é reinsentar, é torturar”, denuncia Maribel Moura

A Constitución proclama a reinserción social e a rehabilitación como finalidade das penas privativas de liberdade “mais a práctica é a que é”, apunta unha avogada con ampla experiencia con presos de primeiro grao

“As penas privativas de liberdade e as medidas de seguranza estarán orientadas á reeducación e reinserción social”, di o artigo 25.2 da Constitución Española. Institucións Penitenciarias ten establecido que a clasificación en primeiro grao (réxime fechado) debe ser “excepcional, transitoria e subsidiaria”. Mais os datos mostran que hai moitas persoas presas nesa situación e por moito tempo. E, en ocasións, cunha consecuencia insalvábel, extrema: até nunha cuarta parte dos casos de suicidio nos cárceres españois, prodúcense durante o tempo que esas persoas están en situación de isolamento ou incomunicación.

Así ocorreu no caso de Raquel E.F., que se suicidou no cárcere catalán de Brians o 11 de abril de 2015 despois de pasar os últimos sete meses da súa vida en réxime de isolamento. A Generalitat será xulgada por iso. Non foi o único caso e, segundo os datos a que accedeu eldiario.es Andalucía, é máis común do que podería parecer. Un réxime restritivo e obscuro que acaba coa máxima expresión da desesperación, do que tamén é exemplo José A. Serrano, que morreu o 14 de outubro de 2016 despois de 18 anos en situación de isolamento. “Non hai límite establecido. Non hai tratamento para eles. Están abandonados á súa sorte. Son mortos en vida”, resume a ese xornal a que foi a súa parella, Silvia Encina.

E é que existe unha alta percentaxe de persoas presas que se suicidan cando están nalgunha modalidade de isolamento prevista na normativa penitenciaria. Segundo os datos oficiais aos que accedeu este xornal, dos 23 suicidios consumados en 2015 en prisións españolas, en cinco deles o interno sufría algunha forma de isolamento; en 2015, en seis dos 23 suicidios o interno estaba ‘isolado’; en 2017, a situación de isolamento estivo presente en seis dos 27 suicidios consumados en prisións españolas. Quer dicir, aproximadamente unha cuarta parte dos suicidios que se rexistran nos cárceres cada ano prodúcese cando o interno está nalgunha modalidade de isolamento.

O réxime fechado é o máis duro e estrito no sistema penal, o de maior vixilancia e control. Os internos están separados do resto, en celas individuais, e limitacións nas actividades en común. No seu xeito de cumprimento, ten analoxías co isolamento en cela, recoñece Institucións Penitenciarias na súa ‘Clasificación e destino de penados’.

“Carácter excepcional”

Institucións Pentenciarias establece que a aplicación do réxime fechado non supón unha sanción e ten un “carácter excepcional” que “debe ser entendido como a última solución, cando non existiren outros mecanismos disponíbeis, dado que se trata dun réxime de vida que intensifica a desocialización e dificulta a reintegración e a reinserción do interno” como proclaman os mandatos constitucionais.

“O tempo que o interno estiver en réxime fechado ha de ser o imprescindíbel para reconducir as súas condutas e actitudes cara ao réxime ordinario”, di a Instrución, que indica tamén que, en razón ao seu carácter subsidiario, “a súa aplicación esixe descartar as patoloxías psiquiátricas graves descompensadas que tiveren de ser abordadas de forma especializada”.

Segundo a deputada de Adelante Andalucía, Maribel Moura, “mal se harmoniza esta teoría cos datos proporcionados pola administración: 183 persoas (164 homes e 19 mulleres) levan máis de cinco anos en primeiro grao e 249 persoas (224 homes e 25 mulleres) levan máis de tres anos en réxime fechado, dentro do primeiro grao. É para virar tolo. Iso non é reiserir. É torturar. Van morrer máis. É unha aberración”.

Das aproximadamente 50.000 persoas penadas no Reino de España, ao redor dun millar están clasificadas en primeiro grao de tratamento (persoas con perigo extremo ou unha manifesta e grave inadaptación aos outros graos). Á volta do 4%, segundo Moura, nun momento dado a persoa encóntrase en situación de isolamento por lle teren aplicado algunha limitación reximental do artigo 75 do Regulamento Penitenciario, cumprindo unha sanción de isolamento en cela ou en situación de isolamento provisorio. “Resulta evidente a incidencia estatística das situacións de isolamento nos suicidios de persoas sob custodia da administración penitenciaria”, denuncia Moura. Paradoxalmente, varios suicidios producíronse despois de o director do centro acordar a medida “para salvagardar a vida ou integridade física do recluso”, segundo dispón o artigo 75.2.

Tendo en conta que a depresión é un dos factores máis asociados á conduta suicida, a Moura resúltalle “rechamante” o baixo índice de depresións previas diagnosticadas que “indubidabelmente ten a ver co gravísimo déficit de persoal sanitario que sofren as prisións españolas e coa deficiente estructuración dos cadros de persoal, máis fundamentadas en perfís reximentais que tratamentais. Faltan psiquiatras, faltan psicólogos”, como ocorre por exemplo no Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

“É moi difícil saír de aí”

A avogada Cristina Madeiro, con ampla experiencia con internos de primeiro grao, opina que “hai persoas pasan moitísimos anos en primeiro grao, o máis restritivo, nalgunha das súas dúas modalidades. Do establecido no artigo 91.3 é moi difícil saír, pola propia maneira en que está formulado. Teñen tres horas de patio ao día, moitas veces saen sós e, aínda que a lei establece que debe haber un tratamento penitenciario, non hai actividades nin un tratamento individualizado para estas persoas, co cal están esquecidas e o seu único contacto son os funcionarios através dun telefonillo”.

A letrada explica que “estar tanto tempo encerrado e isolado, sumado a que son persoas con problemas de conduta, pois multiplica as situacións de tensión. Calquera problema que poida xurdir (unha avaría da televisión ou un atraso na comida, por exemplo), xera unha resposta máis violenta ou agresiva. É un pouco como a pescadiña de rabo na boca. Coñezo persoas que estiveron así até 15 anos”, sinala.

Alude tamén a avogada á reinserción social e a rehabilitación que proclama a Constitución, “mais daquela a práctica é a que é”, indica. “Parte da regulación das modalidades de primeiro grao está contemplada en circulares e instrucións de Institucións Penitenciarias que non teñen rango de lei. Aplícanse, están a funcionar, mais eu entendo que existe unha vulneración do principio de legalidade, porque a restrición de dereitos fundamentais tería que vir por rango de lei orgánica e non por unha disposición normativa da administración, a moitas das cales ademais é difícil acceder porque non seren publicadas en boletíns oficiais”, explica.

Silvia Encina, avogada, cuxa parella morreu no cárcere despois de 18 anos en isolamento, sinala que, apesar de que a normativa fale de situación transitoria, a verdade é que “non hai establecido o límite, mentres duren as circunstancias”. “Está permitido. Coñezo xente con 35 anos en isolamento, completamente exasperada, sen tratamento, deteriorada a nivel mental, porque progresar aí é nulo. Non lles é permitido relacionarse. As persoas incomodan e continúan aí eternamente. Son mortos en vida. As súas condicións de vida son repugnantes. A situación, en xeral, é de abandono absoluto”, comenta.

Javier Ramajo

eldiario.es