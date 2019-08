Case 100.000 asinaturas para que crianzas que naceron e viven en Melilla sexan escolarizadas

A falta de empadroamento, un requisito que non se esixe en ningún outro lugar do Reino de España salvo Ceuta, impede que unhas 200 crianzas que viven en Melilla podan ir á escola. A Asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN) recolleu case 100.000 asinaturas que peden pór fin a esta discriminación.

O curso escolar 2019/2020 podería comezar na cidade autónoma de Melilla cunha ausencia importante nas aulas dos seus 12 centros públicos de Educación Infantil e Primaria: a dunhas 200 crianza a quen non se permite a entrada nas aulas por non estaren inscritas no rexistro municipal.

Para que esta discriminación non chegue a acontecer, a Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) presentou case 100.000 asinaturas nas oficinas de Madrid do Defensor do Pueblo e no Ministerio de Educación, “para lles lembrar a obrigación que teñen de escolarizar as crianzas”, comenta o seu portavoz, José Palazón.

A entrega das asinaturas é un paso máis na campaña que Prodein vén desenvolvendo para garantir que estes nenos e nenas poidan comezar o curso indo a clase como corresponde, xa que, segundo Palazón, o motivo polo que se lles impide a escolarización é ilegal: a falta de empadroamento.

Palazón lembra que as leis educativas en todo o Reino de España implican dous requisitos para a escolarización, ‘que a crianza teña a idade e que resida en España’. Ambos son cumpridos por todos estas raparigas e rapaces en Melilla. “Moitas naceron en Melilla, algunhas que non naceron alí levan vivindo seis ou sete anos, as nais levan 30 ou 40 anos. Hai un arraigamento moi forte, son crianza da cidade”.

O que lles falta para poderen ser escolarizadas é o rexistro, unha esixencia que, en opinión de Palazón, é un invento que sitúa estas crianzas fora da escola e nun círculo difícil de romper: “Para conseguilo, un estranxeiro ten que ser residente en Melilla, e para ser residente, tes que estar no censo municipal”. O portavoz de Prodein contrapón esta esixencia extra para escolarizar, que rexe en Ceuta e Melilla, á universalización da educación que prima no ordenamento xurídico: “A lexislación española di que a escolarización non depende da situación documental da familia. Os fillos dun marroquino nacionalizado español van ir ao colexio, os doutro con residencia tamén, e os dun que non ten nada, tamén. Sobre iso non hai dúbida”.

Prodein responsabiliza desta situación, que cualifica como política orientada a que as crianzas non entren na escola, o Ministerio de Educación e a consellería de Administracións Públicas de Melilla: “Os gobernos de Melilla nos últimos 20 anos foron da ultradereita máis recalcitrante e racista de España. Na última década non se construíu ningunha escola, sendo unha cidade cun crecemento demográfico moi alto. Entón a solución que propoñen é que aquí sobran crianza”.

Palazón espera que na primeira semana de setembro teña lugar unha reunión coa consellaría de Educación para achar unha solución satisfactoria para nenas e nenos a quen a Administración non ofrece ningunha alternativa. “A escolarización é de obrigado cumprimento e é incomprensíbel que teñan que ser organizacións civís e non as institucións quen se ocupe de que ningunha crianza fique sen ir á escola”, conclúe o portavoz de Prodein.

CHOVE NO MOLLADO

No ano pasado, Prodein xa recolleu asinaturas e impulsionou a campaña para garantir a escolarización en Melilla doutras 200 crianzas. Conseguiuse a medias, xa que embora a grande maioría conseguiu ir á escola, algunhas crianzas atoparon que figuraban como non admitidas nas listaxes provisorias para o novo curso, apesar de teren sido escolarizadas no ano anterior. É outro dos asuntos pendentes neste conflito.

El Salto Diario Galiza