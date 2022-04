PROHIBIDOS GRUPO ANTIFASCISTA E MEDIO ALTERNATIVO Comeza a criminalización dos movementos antifascistas en Europa

No 30 de marzo o goberno francés aprobou un decreto prohibindo o Grupo Antifascista de Lyon e Arredores (GALE), en plena campaña electoral. Trátase dun moi mal agouro, todo un sinal de que corren malos tempos para os restos de liberdades públicas aínda en vigor. O proceso de fascistización dos Estados europeos non pode ser máis evidente: en tanto apoian nazis ucraínos, perseguen antifascistas nos seus propios países.

Juan Manuel Olarieta

Unhas semanas antes de disolver o GALE, o ministro do Interior francés, Gérald Darmanin, iniciou un procedemento de disolución contra un medio de comunicación alternativo, Nantes Révoltée, que ten máis de 300.000 seguidores nas redes sociais.

Por se iso non chegase, o goberno disolveu o GALE nun contexto de violencia crecente dos grupos fascistas de Lyon. Historicamente esa cidade foi o laboratorio dos fascistas franceses, un bastión dos movementos máis reaccionarios e racistas. Os repetidos ataques contra a libraría autoxestionaria “A Plume Noire” son un exemplo.

Os fascistas teñen carta branca. Provocaron 14 agresións violentas en Lyon que non deron lugar a ningunha persecución policial nin xudicial, apesar das denuncias presentadas perante a procuradoría.

A disolución do GALE é unha novidade en Francia. É a primeira vez en varias décadas que un goberno decide disolver un colectivo antifascista. Tamén é a primeira vez que a prohibición administrativa dunha organización política e social é baseada exclusivamente na “lei contra o separatismo”, aprobada orixinalmente após as manifestacións fascistas de 1934 en Francia. Desde entón foi modificada pola “lei contra o separatismo”, que amplía o seu ámbito de aplicación para incluír os actos violentos contra a propiedade privada e as persoas.

Por outras palabras, Francia prohibe unha organización antifascista con leis aprobadas contra os fascistas.

En cinco páxinas enuméranse os diferentes feitos de que se acusa o GALE e que, para o Goberno, xustifican a disolución. A suposta participación en accións violentas durante as manifestacións e as mensaxes catalogadas como “de odio” nas redes sociais contra as forzas da orde e a extrema dereita enuméranse así en orde cronolóxica. En xeral, non son máis que consignas clásicas do movemento antifascista, contra a institución policial, a extrema dereita e toda forma de discriminación.

O decreto do goberno francés enumera fundamentos adulterados e manipulados. Acusa o GALE de “convocar manifestacións armadas na rúa ou actos violentos contra persoas ou bens”. Di que os días 4 e 5 de febreiro de 2017, o GALE organizou unha cadea de protestos contra unha conferencia da Frente Nacional, durante o cales se cometeron danos contra as inmobiliarias e os bancos.

No entanto, as mobilizacións antifascistas non foron convocadas polo GALE, senón por diversos colectivos e sindicatos. O membro designado polo goberno como “xefe” do GALE non participou nelas, pois estaba fóra de Lyon.

O goberno francés sente máis próximo os nazis ucraínos que os seus propios antifascistas. O que se condena en Europa é a loita contra o fascismo, a defensa da clase obreira e da cultura progresista. “Nunca deixaremos que isto aconteza. Para nós é unha batalla máis contra o que denunciamos, a fascistización da sociedade”, din os membros do GALE.

A criminalización dos movementos antifascistas na Europa é un aviso da casa. “Somos os primeiros afectados por esta medida. Como activistas, tamén é noso deber chegar até o final polos próximos afectados, porque está claro que pode afectar moita xente”, apunta o GALE.

O colectivo foi creado en 2013 despois do asasinato do antifascista francés Clément Méric e a instalación en Lyon de fascistas e racistas da peor especie.

mpr21.