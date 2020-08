SEM BASE LEGAL CONTRARIA VÁRIOS TRATADOS INTERNACIONAIS Em carta, juristas pedem ao governo britânico que suspenda processo de extradição de Assange

Organizações jurídicas internacionais e juristas de cinco continentes enviaram uma carta aberta ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, na qual pedem que o fundador do Wikileaks, Julian Assange, seja libertado com urgência da prisão de Belmarsh, em Londres, e que seu processo de extradição aos Estados Unidos seja encerrado imediatamente.

O grupo de juristas e associações, que não têm vínculos com a defesa de Assange, apresentaram um parecer legal ao governo britânico sobre as violações de direitos humanos, garantias processuais e tratados internacionais pelo Reino Unido.

No texto, enviado ao governo britânico no dia 14 de agosto, duas violações fundamentais são apontadas: a prisão de Assange sem base legal, uma vez que não há crime cometido no Reino Unido; e o fato de que processo de extradição contrariaria vários tratados internacionais.

No Brasil, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), Valeska Zanin, Cristiano Zanin, Pedro Serrano e Carol Proner são alguns dos signatários. Assinam também a carta a African Bar Association, Arab Lawyers Association UK, American Association of Jurists, Unión Nacional de Juristas de Cuba, Lord John Hendy e Gregorio Dalbón, advogado da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner.

Ópera Mundi