E A DISSOLUÇÃO DAS DUAS ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS EsCULcA: Análise sobre o procedimento judicial contra 12 membros de Causa Galiza e Ceivar

A investigação policial denominada “Operação Jaro” e o posterior procedimento judicial aberto contra 12 membros das organizações políticas Causa Galiza e Ceivar por delitos de terrorismo seguido no Julgado Central de Instrução nº 6 de Madrid constitui, com certeza, mais um exemplo de gestão punitiva da atividade política independentista por parte do Estado espanhol. EsCULcA publica a súa análise sobre esta escalada policial e judicial.

Uma escalada policial e judicial contra membros e simpatizantes do independentismo galego que acontece, de jeito paradigmático, no momento de menor incidência no Estado espanhol da violência terrorista nos últimos 20 anos e, nomeadamente, após o cesse definitivo da principal organização terrorista identificada polo Estado, a ETA.

