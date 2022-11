“PUBLICAR NÃO É UM DELITO” Imprensa internacional pede fim da perseguição a Julian Assange

Diretores do New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel e El País subscrevem uma carta aberta onde defendem que “publicar não é um delito” e que os EUA devem deixar cair as queixas contra o fundador da Wikileaks.

. .

Foto Antonio Marín Segovia/Flickr