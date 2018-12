IMAXES GRAVADAS CONTRADIN A VERSIÓN DOS FUNCIONARIOS Cárcere de Teixeiro: interior investiga dous funcionarios por dar unha malleira a un recluso

O Ministerio do Interior remitiu ao xulgado de Betanzos as conclusións dunha investigación aberta no pasado mes outubro a dous funcionarios do cárcere de Teixeiro pola utilización ‘desmedida’ da violencia cun preso. A documentación enviada inclúe un vídeo gravado polas cámaras da prisión en que se observa os funcionarios bateren cunha porra o recluso en pernas e pescozo sen motivo aparente.

Os feitos producíronse sobre as 10.45 do pasado 10 de outubro na primeira planta do módulo 13 da prisión coruñesa cando só ficaba na súa cela H. B., un preso clasificado en primeiro grao penitenciario, o máis duro. Segundo detallan fontes prisionais, a esa hora cinco funcionarios acudiron ao módulo para practicaren a revista corporal do recluso e a inspección da cela que se realiza diariamente a este tipo de presos antes de sairen ao patio.

Nas imaxes agora enviadas por Institucións Penitenciarias á titular do Xulgado de Instrución 4 de Betanzos, Emma Mourenza, obsérvase como o recluso sae da súa cela e se deixa revistar sen ofrecer resistencia. Mesmo, como deixa no chan un obxecto que leva na man e entrega o abrigo que porta para, a seguir descalzarse, tirar as peúgas e mostrar as plantas dos pés a instancias dos funcionarios de prisións, que o rodean en todo momento. Unha vez terminado a revista corporal, o recluso sitúase xunto á parede do módulo ubicada xusto fronte á súa cela para, como sinala o protocolo de seguranza, poder observar a inspección da mesma.

Nese momento comeza o incidente.

As fontes consultadas aseguran que nese instante o recluso está rodeado por catro funcionarios e que o que se sitúa fronte a el coloca a defensa de goma que porta no peito do preso. Comeza así a dar a H. B. reiteradas pancadas no peito, entretanto outro, que se situou no costado dereito do interno, fai movementos que parecen indicar que tamén bate nel. Instantes despois, o primeiro funcionario golpea o recluso con forza dúas veces nas pernas coa defensa de goma á altura dos xeonllos. Segundo xustificou despois diante dos seus superiores, fíxoo para que o interno se axeonllase xa que aseguraba que o viu facer un movemento raro’ e que portaba un obxecto na man.

Golpe no pescozo

Nos segundos seguintes, o recluso tenta protexerse e, ao virar, é de novo espancado violentamente polo mesmo funcionario coa defensa, neste caso no pescozo. A seguir, H. B. consegue zafarse do cerco ao que é sometido polos funcionarios e refuxiarse no fondo do módulo. Unha vez alí, repele os intentos dos funcionarios de achegarse para o reduciren e dunha puñada derruba un deles. Após uns minutos en que se cruzan pancadas e pontapés, os cinco funcionarios abandonan o módulo para avisar dos acontecido e deixan o preso só. As fontes consultadas engaden que durante o resto da gravación se observa o preso camiñar arriba e abaixo até abandonar, pasados uns minutos sen incidentes, o lugar após dialogar cun xefe de servizo da prisión.

Inexactitudes nos relatorios do incidente

Os relatorios redactados polos funcionarios implicados no suceso recollen que o recluso deixou inconsciente un deles dunha puñada, e que os seus compañeiros decidiron ‘recuar’ e evacualo cando aínda estaba sen coñecemento. Nas imaxes, obsérvase o golpe e como o funcionario cae ao chan. Contodo, vese como como os cinco funcionarios abandonan polo seu propio pé o módulo, salientan as fontes consultadas.

As lesións que H. B. provocou a dous funcionarios -un sufriu fractura da queixada- foron esgrimidas no día seguinte polos sindicatos para denunciar ‘a lamentábel situación laboral e de risco persoal’ en que traballan. A dirección do centro enviou entón ao xulgado de garda o parte das lesións dos funcionarios e a maxistrada abriu unhas dilixencias en que, até agora, só era investigado o recluso.

Os catro relatorios

Aquel día, os funcionarios elevaron á dirección do centro, polo menos, catro partes sobre H. B. No primeiro, recolleron a súa versión do ocorrido durante a revista corporal. Nel aseguraban que o preso mostrara unha ‘actitude hostil’ e que mallaron nel, despois de el negarse a mostrar o obxecto que levaba na man, utilizando ‘a forza física mínima imprescindíbel’. No segundo parte, das 12.05, os funcionarios afirman que o recluso, unha vez de volta na cela, gabábase de ter ‘dado puñadas a tres gardas’ e de que ía denunciar que agresión ‘para que os expedientasen’. No seguinte, corenta minutos máis tarde, apuntaron que o preso rompera varios artigos do equipamento da cela.

No último, das 13.40, os funcionarios deixaron constancia de que durante a repartición de comida ameazou o funcionario que o realizaba con matalo.

El País