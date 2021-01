SÚMANSE Á CAMPAÑA DE ÒMNIUM CULTURAL Máis dun centenar de xuristas avalan a legalidade e viabilidade dunha lei de amnistía

Máis dun centenar de xuristas defenden que a amnistía é legal e xuridicamente viábel, e avalan que o Goberno tramite a lei que a faga posíbel para os presos políticos, os exiliados e os represaliados. Os xuristas sumáronse así á campaña iniciada por Òmnium Cultural en favor da lei de amnistía e unha representación escenificou este apoio diante da sede do Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

O vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, interpelou o PSOE para que aprobe a lei de amnistía no Congreso dos Deputados. “O apoio do mundo xurídico constata que a amnistía só depende da vontade política de Pedro Sánchez”, asegurou Mauri. “Hoxe un centenar de xuristas súmanse a este clamor de país que é a amnistía e constatan unha vez máis o seu encuadramento legal”, destacou. Entre os xuristas que reclamaron a amnistía están os avogados do presidente de Òmnium, Mariña Roig, Benet Salellas e Àlex Solà; os avogados dos presos políticos e exiliados Jordi Pina, Andreu Van dean Eynde, Olga Arderiu, Mariano Bergés e Gonzalo Boye; os catedráticos de dereito Mercè Barceló, Joan Queralt e Josep Maria Tamarit; os membros da Sindicatura do 1-O Marc Marsal, Marta Alsina e Josep Pagès.

Tamén se sumaron á petición o presidente do Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), David Bondia; o avogado e especialista en dereitos humanos August Gil Matamala; a profesora de dereito internacional e dereitos humanos en Xenebra Neus Torbisco; as avogadas Laia Sierra, Carla Vall, Magda Oranich, Anaïs Franquesa, Júlia Humet e Marta Bolinches; Pep Cruanyes e Pilar Rebaque, da Comissió da Dignitat; Carme Herranz, da Col·lectiu Rolda; Sergi Blàzquez, de Drets; a avogada e membro do colectivo AIDE, Teresa Blasi; o copresidente de Avogados Europeos Demócratas e presidente da Comisión de Defensa ICAB, Robert Sabata; o profesor de Dereito Penal da UB e director do Observatori del Sistema Penal e els Drets Humans Iñaki Rivera; a avogada Gemma Sahun, de Mulleres Xuristas; o avogado e ex decano da Col·legi d’Advocats e Advocades de Tortosa, Xavier Faura; o profesor de dereito e portavoz do colectivo Silenci, rebel·leu-vos, Lluís Pastrana, e as xuristas Elena Jiménez e Mariña Gallés, entre outros.

Més d'un centenar de juristes defensen que és jurídicament viable per als presos polítics, exiliats i persones represaliades. Perquè davant de conflictes polítics calen solucions polítiques. Signa ara ✍🏻 https://t.co/Z6KgeislqB pic.twitter.com/xa3NGrr5Se — Òmnium Cultural (@omnium) January 20, 2021

Recollida de asinaturas

Òmnium Cultural continúa coa recollida masiva de asinaturas pola amnistía cun centenar de puntos fixos por todo o país. A entidade comezou no fin de semana pasado a segunda onda de recollida de asinaturas, despois do éxito que alcanzou a primeira, en decembro pasado. A campaña encádrase no acordo do independentismo para aprobar unha lei de amnistía que abrace todas as persoas represaliadas e coordenada co resto de entidades que dan apoio á amnistía.

O apoio de xuristas chega despois de unhas cincuenta personalidades internacionais asinaren un manifesto impulsado por Òmnium Civil Rights Europe, a delegación de Òmnium Cultural en Bruxelas, no que se reclama a amnistía para os presos políticos, os exiliados e todas aquelas persoas que se viron afectadas os procedementos xudiciais do Estado español contra o procés soberanista.

