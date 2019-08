DROGAS E SUICIDIOS: 70% DAS MORTES EN CÁRCERES DA GALIZA Morren outros dous presos no penal de Pereiro de Aguiar (Ourense)

No pasado 27 de xuño faleceu no presidio de Pereiro de Aguiar (Ourense) J.J.F.E., preso de 50 que, despois de cumprir unha sanción de privación do paseo diario, fora finalmente autorizado a sair ao patio. Segundo os sindicatos de funcionarios de prisión, a causa pudo ser “unha posíbel sobredose”. Fontes do contorno familiar afirmaron que J.J.F.E. padecía hepatite e queixáronse da deficiente atención médica. A outra morte produciuse no 21 de agosto. O interno, cuxo nome non foi feito público, foi encontrado agonizando por esganamento na súa cela polos funcionarios que procedían á abertura das 17:00 h.



J.J.F.E. estivera previamente nos cárceres da Lama e Teixeiro. Este ano son xa 9 as persoas falecidas en cadeas ubicadas na Galiza: tres no presidio de Teixeiro, tres tamén no de Pereiro de Aguiar e un, respectivamente, nos da Lama, Bonxe e Monterroso.

Colectivos de funcionarios de prisións denuncia que no que vai de ano, o número de falecementos é moi superior ao de anos anteriores.

Interno encontrado AHORCADO en la apertura de las 17h》Módulo de destinos》A pesar de los intentos por reanimar, el interno FALLECE.