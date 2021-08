Morre un preso no cárcere de Castellón II após prender lume no colchón da cela

Así foi confirmado a EFE por fontes de Institucións Penitenciarias despois de o sindicato CSIF ter reclamado medios e formación para o persoal a seguir o óbito que, afirman, “é o terceiro que se produz em 15 días”.

Institucións Penitenciarias explica que o interno estaba en réxime de primeiro grao e tiña aplicado o artigo 75, o que limite e restrinxe máis os movementos e a forma de cumprimento da condena, pois se trata dunha persoa que provocara varios incidentes no presidio.

Por iso, din, estaba nunha cela de isolamento, chamada “envidrazada” que conta con tres paredes sólidas e unha delas de vidro para poder ser visto en todo momento por outro interno, que ocupa a cela contígua e está encarregado da vixilancia.

O episodio, segundo as mesmas fontes, tivo lugar no pasado domingo ás 05:20 cando o preso recluído nesta cela especial prendeu lume ao colchón e provocou o incendio, ainda que, como o material do colchón é ignífugo, o que xerou foi grande cantidade de fume.

Saltaron as alarmes e o interno de confianza deu aviso ao persoal do centro, que entrou na cela apertrechado co equipamento correspondente e achou o interno na duche, inconsciente. O preso foi transferido á enfermaria mais non foi posíbel reanimalo.

Os sindicatos denuncian “falta de medios” no presidio de Albocásser despois desta nova morte.

Segundo explican, o reo puido ter morrido por inhalación de fume nun incendio que “é o terceiro que se produce no módulo de confinamento solitario nun período de apenas 15 días”.

Por iso pediron “que se aumenten urxentemente tanto os medios humanos e materiais como os xurídicos para poderen actuar con garantías neste tipo de casos”, así como que sexa reforzado o persoal e se proporcione aos funcionarios a catalogación profesional de “axentes da autoridade” e sexa revistada a lexislación que permite a este tipo de reos disporen de isqueiros “como un dereito máis”.

Desde o CSIF sinalan que “nestes momentos o módulo de confinamento solitario do centro prisional de Albocàsser, que consta de máis de medio centenar de celas e que actualmente acolle máis de trinta internos catalogados como de alto risco, é un dos máis perigosos e conflituosos do panorama nacional”.

El Independiente