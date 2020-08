Wisconsin: Segunda noite de protestos contra a brutalidade e o racismo policial

Protestos desta segunda-feira em Kenosha. Foto de Ashlee Rezin Garcia/Twitter

Carros e lojas incendiadas, gás lacrimogéneo e bombas de atordoamento marcaram a noite de segunda-feira na cidade de Kenosha, no estado norte-americano do Wisconsin onde na véspera um agente da polícia baleou por sete vezes um cidadão negro que se preparava para entrar no seu automóvel. Os três filhos menores estavam dentro do carro e assistiram a tudo. Jacob Blake, de 29 anos, encontra-se ainda em estado crítico no hospital. .

As manifestações noturnas opuseram polícias fortemente armados a grupos de jovens que desafiaram o recolher obrigatório marcado para as 8 da noite. O governador estadual Tony Evers decidiu chamar a Guarda Nacional “para proteger infraestrutura essencial” nos próximos dias naquela cidade de cerca de 100 mil habitantes à beira do Lago Michigan e a cem quilómetros a norte de Chicago. Durante o dia, milhares de pessoas marcharam em solidariedade com a vítima da brutalidade policial. Cidade de Kenosha tem historial de impunidade policial em casos de homicídios A investigação a este caso está agora a começar e sabe-se que os agentes não dispunham de câmaras de vídeo corporais. O Departamento de Justiça do estado vai determinar se a ação dos polícias constitui crime, mas o procurador diz também esperar que as autoridades federais desenvolvam uma investigação paralela. Essa investigação, acrescenta Michael Graveley, irá “permitir a esta comunidade sarar mais rapidamente as suas feridas, uma vez que as agências independentes poderão determinar ao mesmo tempo se se justificam quaisquer acusações criminais”.