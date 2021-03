APESAR DAS MANIFESTAS NEGLIXENCIAS Non haberá responsabilidades penais pola morte de Marouan Abouobaida no CIE de València

A Audiencia Provincial de València resolve o arquivamento provisorio da causa e ditamina que non houbo responsabilidade penal na morte de Marouan Abouobaida, acontecida no Centro de Internamento de Estranxeiros de Zapadores no 15 de xullo de 2019. O mozo marroquino, de 23 anos, estaba privado de liberdade nunha cela de isolamento e suicidouse sen que ningún protocolo nin institución detectase a gravidade do seu estado de saúde, tanto físico como mental, o que podería ter evitado a morte.

A familia de Marouan, acusación particular no procedemento co apoio xurídico da Campaña CIEs NON, reclamaba delitos de homicidio por imprudencia, trato degradante e denegación de asistencia sanitaria que o Xulgado de Instrución Nº10 agora desestimou. “Estamos moi decepcionados coa xustiza española”, recoñecen desde Casa Marrocos, unha asociación con sede en València e contacto estreito coa familia. “O que aconteceu con Marouan é resultado de todas as inxustizas e os malos tratos que sufrira dentro do CIE e como vítima do racismo institucional”, expresan. “Tiñamos a esperanza de que o xulgamento resultaría en condena dos responsabeis”, lamentan desde este colectivo.

Apesar da ausencia de responsabilidades penais, o auto xudicial recoñece que puido existir “comportamento reprobábel” dalgún funcionario da policía

Apesar da ausencia de responsabilidades penais, o auto xudicial recoñece que puido existir “comportamento reprobábel” dalgún funcionario da policía e “asistencia sanitaria incompleta” dos servizos médicos do CIE. “Non significa que a atención recibida polo interno fose irreprensíbel nin que non poida decorrer algunha clase de responsabilidade como consecuencia desa atención ou da morte” expresa a resolución, que ademais lembra “a especial responsabilidade da Administración na garantía da vida, integridade e seguranza dos internos” instando a valorar “todo aquilo que puido ser feito e non se fixo”.

Desde a Campaña CIEs NON aseguran que continuarán buscando responsabilidades por outras vías, incluídas as civís ou patrimoniais, e valoran que tamén hai algúns puntos ‘positivos’ na resolución. “Nalgún sentido, recoñecen que puido haber algunha responsabilidade dos policías e os sanitarios do CIE”, sinala Adrián Vives, porta-voz.

Doutro lado, advirten estar en profundo desacordo con varios elementos do documento, facendo especial referencia aos malos tratos que Marouan tería recibido por parte dos funcionarios policiais e nos que o auto xudicial non aprecia delito algún.

“Por todas estas razóns, mañá imos continuar reclamando que sexan apuradas responsabilidades na morte de Marouane e que todos os CIE sexan fechados con carácter de urxencia, pois non son máis que cárceres racistas onde son recluídas persoas que non cometeron ningún delito e onde se violan os seus dereitos fundamentais”, expresa a Campaña nun comunicado en que convoca a cidadanía á concentración do 30 de marzo, ás 19 horas, frente á porta azul do CIE de Zapadores.

Faltan imaxes das cámaras de seguranza

A plataforma denuncia que non foron mostradas a totalidade das imaxes procedentes das cámaras de seguranza, especialmente aquelas rexistradas durante a mañá do día do óbito en que podería verse a primeira transferencia de Marouan do piso superior á enfermaría. “Dixéronnos que esas imaxes foran eliminadas e prevaleceu a versión policial”, recoñecen desde a Campaña.

Segundo o depoimento dunha das testemuñas a condución de Moruan foi levada a cabo arrastando o corpo, “sen impedir que a cabeza batese contra o chan”

Segundo o depoimento dunha das testemuñas a condución de Moruan foi levada a cabo arrastando o corpo, “sen impedir que a cabeza batese contra o chan”, mesmo polas escaleiras. De forma contraria, no relato da policía, os funcionarios describen que esa condución foi realizada agarrándoo de brazos e pernas para o levaren “polo aire”, ante a negativa do mozo a camiñar en por si.

“Tal forma de proceder con alguén -sinala a resolución- non pode de ningún xeito cualificarse como humillante ou degradante nin perigosa para a súa saúde ou integridade física”, e engade que: “Aínda que o interno presentaba lesións de certa entidade por unha agresión sufrida no día anterior, non consta que ninguén (en especial o persoal sanitario) advertise que os protocolos co interno debesen ser diferentes dos seguidos con outro interno”.

Non saltaron os alarmes para evitar a morte de Marouane

Un día antes da morte, Marouan recibira violencia física por parte doutros internos, o que lle provocara feridas e lesións na cabeza e o corpo, tendo que ser conducido ao Hospital Doutor Peset, onde recibiu atención médica durante máis de catro horas. De novo no CIE, Marouan escribiu unha carta en que se queixaba das dores, especialmente na cabeza, e relataba mesmo o sentimento de humillación que a agresión implicaba para el.

Nin os médicos do hospital nin o persoal sanitario do CIE detectaron signo algún suficiente sobre a saúde mental e emocional de Marouan, para facer saltar os alarmes sobre a prevención do suicidio. Neste sentido, a acusación reprochaba ao médico e ao enfermeiro do servizo sanitario dentro do CIE, “que non se preocupasen de que o interno non comese en polo menos 24 horas ou de que non estaba a recibir o repouso en prescrito no relatorio da alta hospitalaria”. Apesar diso, a resolución entende que con tales omisións “se incorreu nunha asistencia sanitaria incompleta, mais en modo algún nunha denegación de asistencia sanitaria”.

Outro factor que para a Campaña CIEs Non é fundamental, é a falta de coidados e atención que recibiu Marouan unha vez encerrado na cela de isolamento. “Cando descobren Marouane sen vida, había máis de 40 minutos que ninguén se preocupara do seu estado”, reclaman.

“A seguir a súa morte, aparecen no distribuidor tres funcionarios uniformados. Enxergan polo ralo da porta e ven o corpo. Dous dos funcionarios entran e rodean o corpo. Non o inspeccionan nin lle toman as constantes vitais. Un deles dálle dous pontapés para ver se reacciona. Apesar de ver que non o fai, tampouco lle toma as constantes vitais. Só nessa altura, unha vez morto, fáiselle o primeiro recoñecemento físico e con instrumental médicoQ, sinala CIEs Non nun comunicado.

“Desde que se abriron os CIE, dez persoas faleceron entre os seus muros ou na transferencia forzosa a que foron sometidas”, lembra a plataforma. No CIE de Zapadores en concreto, antes da morte de Marouane houbo outros 2 óbitos: un cidadán de orixe marroquina de 55 anos, que morreu o 16 de outubro de 2010 ao chegar á porta do CIE, procedente do centro de saúde “onde non lle detectaron ningunha anomalía”, e un cidadán nixeriano de 47 anos, que morreu no 31 de agosto de 2008 “despois de caer nas duchas sen que puidese ser reanimado”, describe a plataforma no comunicado.