ELABORADOS POLA EQUIPA SIRECOVI DO OSPDH Relatorios sobre o proceso de desconfinamento nos cárceres da Catalunya e o EE

A Equipa SIRECOVI do Observatori del Sistema Penal dels Drets Humans (OSPDH), en el cadro do proxecto de investigación “Monitorizando a privación de liberdade e a actividade policial durante a emerxencia da Covid-19”, presentou o pasado 10 de agosto dous novos relatorios: Gestiò del desconfinament als centres penitenciaris catalans e Gestión del desconfinamiento en los centros penitenciarios españoles. Os dous examinan a situación vivida nas cadeas durante o período comprendido entre principios de maio, coa entrada en vigor da Orde INT/407/2020 para a flexibilización das medidas adoptadas na secuencia da crise sanitaria da COVID-19, e mediados de xullo, momento en que o Ministerio do Interior derroga as disposición decretadas durante a fase de desconfinamento e publica as novas disposición que deberán ser aplicadas no período que denomina “nova normalidade”.

Para a elaboración dos relatorios, alén de estudar en profundidade as medidas adoptadas pola Secretaria Xeral de Institucións Penitenciarias (SGIP), os seus documentos operativos e as campañas de comunicación que foron levadas a cabo durante a etapa obxecto de análise, foi examinado tamén o impacto das mesmas contrastándoas con outras fontes como son a experiencia de persoas privadas de liberdade e os grupos de apoio. Tamén son analisados os comunicados e denuncias que dos diferentes sindicatos de traballadores e traballadoras prisionais na medida en que constitúen un colectivo directamente afectado por esa xestión.

Por outra parte, nos relatorios faise unha análise de material de hemeroteca, embora deba ser sinalado que, con diferenza a acontecido durante o Estado de Alarma, cando foron numerosas as noticias que facían eco da situación que se vivía nos cárceres, durante o desconfinamento a atención que lle prestaron medios de comunicación masivos foi notabelmente reducida, retomando a xa clásica tendencia do escaso interese que a realidade das prisión desperta nestes medios.

Despois dunha breve introdución que busca esclarecer como foi levado a cabo o desconfinamento nas cadeas, preséntase a información articulada en varios blocos temáticos Os relatorio conclúen con diversas valoracións que pretenden salientar aquelas medidas que tiveron un impacto maior, así como aquelas que non o tiveron. Tamén se inclúen medidas que o SIRECOVI considera poderían ter sido adoptadas e outras que poderían ter sido ampliadas ou continuaren en vigor após a pandemia.

Relatorio cárceres da Catalunya

Relatorio cárceres do Estado Español