CO ÚNICO TESTEMUÑO DOS AXENTES DA POLICÍA O Tribunal Supremo confirma a sentenza contra Isa Serra sen probas

Sen máis testemuñas que os propios axentes, sen probas gráficas a pesar dos centos de vídeos e fotos que rexistraron o Stop Despexos de 2014 en Lavapiés, o Tribunal Supremo ratifica a condena da xustiza madrileña.

O 7 de xuño, a porta-voz de Unidas Podemos na Comunidade de Madrid, Isa Serra, abandonaba o seu escano. A decisión, anunciada pouco despois da de Pablo Iglesias, estaba influída -aínda que non era a razón principal, dixo nun vídeo naquela altura- pola sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid (TSJM) que a condenaba a 19 meses de prisión por unhas supostas agresións a policías nun despexo producido seis anos ante

Estaba pendente a ratificación da condena por parte do Tribunal Supremo. Esta chegou finalmente. Como metáfora de todo o proceso, como filtración da Xustiza ao medio de extrema dereita OkDiario o pasado 4 de xullo. Serra non terá que entrar en prisión, mais será inhabilitada para calquera cargo político elexíbel durante eses 19 meses e terá de pagar unha indemnización aos axentes.

A ex porta-voz de Unidas Podemos cualificou a sentenza como “vergoñosa e inxusta”, unha peza máis da “campaña permanente” da dereita en “conivencia co poder xudiciario”.

Cando decidiu non recoller o seu escano após as eleccións do 4M, Serra sinalou o carácter político do proceso xudicial: “Independentemente da resposta do Supremo o dano está feito con mentiras, acusacións falsas, montaxes de poderes que continúan sendo impunes, cunha estratexia para amedrontar quen defende os dereitos humanos como activistas ou desde as institucións e de nos invalidaren politicamente”.

A condena, agora firme, susténtase en supostos delitos de atentado á autoridade, lesións leves e danos producidos a axentes de seguranza durante un stop despexos no bairro madrileno de Lavapiés en 2014. En concreto, é acusada de insultar, dar empurróns e lanzar obxectos contra varios policías. Non existen vídeos, nin outro tipo de probas destas acusacións alén do testemuño dos propios policías. Uns testemuños, como recolle o vídeo do xulgamento, que non dan ningunha certeza de fiabilidade.

Ante as preguntas do avogado defensor polos “insultos concretos” proferidos por Isa Serra, un dos policías que testemuñaba contra Serra contestaba:

«Eu sei que nos insultaron,mais non sei… esta persoa nese momento, ou sexa, digamos… que insultou, dirixiunos cara a nós. Non sei exactamente cal. Eu non me fixaba nela. Eu non seguía a mirada cara a esta persoa»

«Os insultos que fai constar son os que recibiu de diferentes persoas»

«Vostede é capaz de concretar os obxectos que lanzou a señora Serra»

«Pois non. Imposíbel»

El Salto Diario.