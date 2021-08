.

Dous agentes da polícia local chegrom mediado o ato com umha comunicaçom em que se afirma que o ato nom estava autorizado polo Concelho de Ourense e com ordens diretas de impedir a sua celebraçom. Chegárom mesmo a sinalar que sofreram um atraso por causa doutra intervençom mas que as ordens eram de viren a primeira hora para impedir o início do mesmo.

Representantes da Galheira tentaron dialogar com a polícia para conhecer os motivos polos que se proibira de fato realizar a atividade enquanto esta seguia a desenvolver-se coa gente cumprindo todas as medidas legais para a realizaçom de atividades na cidade, mas os agentes só apelarom às ordens “de arriba” e a serem eles apenas uns “mandados” do Concelho de Ourense. Mais tarde veria-se que nada mais longe da realidade.

As explicaçons dadas incluíam o facto de que de nom pôr fim ao ato, a pessoa que notificou a realizaçom poderia sofrer as consequências com umha multa que podia ir dos 601€ até 3.000€, e seguírom insistindo em falar com Roberto Rodríguez, que nesse momento estava falando ao público sobre o seu poemário.

Após umha longa discusom e a identificaçom do autor, que previsivelmente será multado polo Concelho de Ourense, os agentes indicárom que o ato poderia dentro do local social.

Enquanto levantavam a mesa, as cadeiras e a equipa de som que instalaran na praça e colocavam todo dentro do local, os agentes mostrárom que o seu comportamento nom obedecia apenas a “ordens do Concelho” pois livremente decidírom ir contra duas pessoas da praça que tiravam fotografias do que acontecia e da recolhida do material. Identificarom umha delas e perseguirom outra, as duas sócias da Galheira, até o interior do local com o objetivo de a identificarem.

A perseguida sofreu dum episódio de ansiedade ante o fustigamento da polícia e tivo que ir refrescarse à casa de banho, onde se meteu a polícia com o propósito de fazê-la saír do local. Ante esta situaçom as pessoas presentes no ato censurarom o seu comportamento aos agentes e instarom-nos a abandonar o local social pois entendiam que nom tinham direito a estarem ali nem perseguirem ninguém.

O resultado foi que durante a hora longa que durou o ato dentro do local, a políci estivo vigiando a porta do Centro Social à espera da saída da persoa que queriam identificar e criminalizando com este comportamento a atividade cultural que nesse momento tinha lugar no local.

O autor do poemárioi que se apresentava no ato, Roberto Rodríguez, e a própria apresentadora, Arancha Rodríguez, denunciarom num video o acontecido.

“Como parte do tecido social e cultural de Ourense nom podemos menos que erguer a nossa voz de denunciar nom só a inoperância política de quem nos (des)governa no Concelho senom a clara perseguiçom a quem, com valentía, decide programar atividades culturais e levar adiante actividades que enriquezam a nossa comunidade e construam pode popular em Ourense”, afirmam representantes do Centro Social.

Desde 2016, A Galheira organiza todo tipos de atos e atividades no seu local e na Praça de Sam Cosme e, segundo indicam, “nunca vivemos umha etapa de maior impunidade da autoridade municipal para valeirar a nossa cultura, desmontar as políticas culturais e perseguir aos coletivos e associaçons de base que nom renunciam ao uso das ruas e que somos insubmissas ao pagamento dumhas taxas injustas que devem ser eliminadas.”

De chegarem as multas, avanãm, iniciarám umha campanha pública para que a comunidade ajude a fazer-lhe frente mas nunca renunciarám às ruas e às praças da cidade.

Galiza Livre