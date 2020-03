Por temor de coronavírus, defesa de Assange pede direito de liberdade por fiança

Os advogados de Julian Assange anunciaram nesta segunda-feira (23/03) que irão entrar com um pedido de liberdade por fiança para o fundador do WikiLeaks devido à pandemia do novo coronavírus.

A defesa de Assange entrará com a solicitação nesta quarta-feira (25/03) no Tribunal Magistrados de Westminster. A nota dos advogados afirma que na última semana ativistas pediram a libertação do fundador e de outros prisioneiros de baixo risco para “diminuir a propagação do vírus e minimizar o número de mortes nas prisões”.

“As prisões são consideradas epicentros para a disseminação do covid-19 devido à superlotação e à propensão do vírus se espalhar em ambiente fechado”, afirma o documento divulgado pelo WikiLeaks.

“[A prisão] Belmarsh recebe 300 novos prisioneiros a cada mês, a maioria é dispersa em prisões de todo o país. Belmarsh tem um total de aproximadamente 800 prisioneiros e a maior taxa de suicídio no sistema prisional”, pontua a nota.

O documento ainda afirma que o governo do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou a liberação de 300 pessoas no centro de detenção de imigrantes, mas ainda não o fez com “prisioneiros de baixo risco”.

O fundador do WikiLeaks está preso em Belmarsh desde abril de 2019, quando foi retirado seu asilo na embaixada do Equador em Londres. Assange é acusado pelos Estados Unidos por divulgar arquivos confidenciais do país.

Segundo a defesa, a audiência do fundador foi adiada para 18 de maio, podendo ser prorrogada por conta do novo coronavírus. Caso seja extraditado e condenado, Assange pode ter uma pena de 175 anos de reclusão.

Ópera Mundi