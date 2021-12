ADMÍTEO COMO LEGAL E LEXÍTIMO? Preguntan no Congreso ao goberno español sobre o xulgamento a Juana Ruiz en Israel

“O caso de Juana Ruiz Sánchez ilustra o sistema xudiciario e de leis israelitas”, afirma Néstor Rego. “Unha cidadá do Estado español que traballaba nunha organización sanitaria, Health Work Commitees, nos Territorios Ocupados, que mora na zona A e exerce a súa actividade en territorio palestino, é secuestrada e encarcerada por forzas militares israelitas. A potencia ocupante que expropia, que expulsa os palestinos, que ten legalizada a tortura, os asasinatos extra-xudiciais, a detención administrativa sine die e que é acusada de crimes de guerra e lesa humanidade, Israel, declara ilegal a organización sanitaria e acúsaa, sen probas, de financiar unha organización declarada terrorista. Ao mesmo tempo, Juana Ruíz ten de admitir perante un tribunal militar israelita de ocupación que traballa para esta organización sanitaria,agora ilegal para Israel e legal nos Territorios Ocupados, e que arrecada fondos para HWC necesarios para cobrir as necesidades da poboación que a potencia ocupante non atende”.