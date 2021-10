Presidente do Chile decreta militarização de área de conflito com indígenas mapuches

. .

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, decretou nesta terça-feira (12/10) a militarização da região no sul do país em conflito com os mapuches. Os indígenas pretendem retomar o controle de suas terras.

Após dias de protestos reprimidos violentamente, o governo chileno decidiu impor estado de emergência em quatro províncias onde acontecem os protestos.

“Queremos comunicar hoje que decidimos decretar o estado de emergência” em quatro províncias das regiões sul de Biobío e La Araucanía. O decreto “contempla a nomeação de chefes de defesa nacional” para controlar os “graves distúrbios de ordem pública”, anunciou Piñera.

A medida ficará em vigor inicialmente por 15 dias nas províncias de Biobío e Arauco, na região de Biobío, e Malleco e Cautín, em Araucanía. O decreto pode ser prorrogado.

No último domingo (10/10), um protesto mapuche organizado em Santiago terminou com cenas de violência entre os manifestantes e as forças policiais. Dezenas de pessoas ficaram feridas no conflito e a estudante de direito Denisse Cortés, de 43 anos, foi morta.