E DENUNCIA RESTRICIÓNS À LIBERDADE DE EXPRESIÓN E REUNIÓN Relatorio da Eurocámara reclama investigacións sobre “uso excesivo” de forza policial

Un relatorio da Eurocámara sobre dereitos fundamentais na Unión Europea reclama aos estados “investigacións imparciais” sobre “o uso excesivo” da forza policial para evitar a impunidade dos corpos de seguranza.

A Euro-deputada irlandesa Clare Daly – Responsábel pola elaboración do relatorio.

O Comité de Liberdades Civis aprobou na pasada terza-feira un texto sobre os dereitos fundamentais na Unión Europeia en 2019 que condena as actuacións violentas da policía durante manifestacións pacíficas, mais non sinala ningún estado en concreto. Alén diso, no texto tamén se lamenta o “abuso” da prisión preventiva nalgúns estados membros da UE, unha emenda introducida pola euro-deputada de ERC, Diana Riba.

Riba mostrou a súa satisfacción por entender que o relatorio é “ambicioso, pormenorizado, contundente e explícito”. Confía en que “axudará a visualizar os actuais déficits” sobre dereitos fundamentais na UE e contribuirá a “procurar as solucións políticas adecuadas” para mellorar a situación dos dereitos fundamentais no Reino de España.

A resolución, que xa pasou o trámite no ámbito de comité e deberá agora ser votada no pleno da cámara, condena “o uso do sistema xudiciario con motivacións políticas para danar, deslexitimar e silenciar a disidencia política”.

Por outro lado, o texto tamén denuncia o aumento de restricións á liberdade de expresión e de reunión no bloco europeo no último ano.

A responsábel de elaborar o relatorio, a euro-deputada irlandesa Clare Daly, denunciou a existencia de “sentenzas xudiciais que ultrapasan os dez anos de prisión por permitir plesbicitos democráticos”, unha referencia clara ao caso catalán. Estas críticas, no entanto, non fan parte do relatorio senón que son recollidas apenas na súa opinión persoal sobre o estado dos dereitos fundamentais na UE.

elpuntavui