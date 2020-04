Tempos de coronavirus: o sionismo aproveita a crise para expandirse e exhibir a súa crueldade

Traballadores de saúde palestinos desinfectan os seus compatriotas que traballan en Israel ao voltaren á Cisxordania através do checkpoint de Tarqumiya. 27/3/20 (Wisam Hashlamun).

Dous:O 26 de marzo, por volta das 7:30 AM, o exército israelita chegou cunha escavadora e dous camións con guindastes á comunidade palestina de Jirbet Ibziq, no norte do Val do Xordán, na Cisxordania ocupada. Confiscaron postes e lonas cos que se pretendía montar oito barracas, dúas para unha clínica de campaña e outras para aloxamentos de emerxencia para persoas evacuadas das súas casas. Tamén levaron un xerador de enerxía, sacos de area e cimento, catro palés de blocos de betón para o chan das barracas e destruíron outros catro.

B’Tselem (organización israelita de dereitos humanos) declarou: “Cando o mundo inteiro loita contra unha crise sanitaria sen precedentes e paralisante, o exército de Israel dedica o seu tempo e recursos a asediar as comunidades palestinas máis vulnerabeis da Cisxordania, as que tenta expulsar da zona desde hai décadas. Destruir unha iniciativa comunitaria de primeiros socorros durante unha crise sanitaria é un exemplo especialmente cruel dos abusos habituais que se inflinxen a estas comunidades, e vai en contra dos principios humanitarios básicos durante unha emerxencia”.

Forzas israelitas confiscan as barracas e materiais de construción en Jirbet Ibziq, Val do Xordán (26/3/20, Aref Daraghmeh, BTselem).

Tres: Na empobrecida e bloqueada Faixa de Gaza, o 29 de marzo ás 6:00 a.m., a mariña israelita abriu fogo contra humildes embarcacións de mariñeiros palestinos que pescaban a tres millas da costa. Un deles foi ferido e, o que é mais grave -para un grupo humano que dificilmente consegue sobrevivir cunha actividade esganada polo bloqueo marítimo-, os israelitas roubaron 15 redes da embarcación de Mahmoud Khalil Abu Riyala.

Membros da marinha israelita con equipas de protección disparan aos mariñeiros palestinos no mar de Gaza.

Cuatro: Adalah(centro para os dereitos da minoría árabe en Israel) denunciou que as autoridade non prestan ningún servizo sanitario básico a 45 comunidades árabes (con máis de 75 mil habitantes) no deserto do Naqab, sob pretexto de seren ilegais[2]. Tamén sinala a insuficiencia de información en árabe sobre a pandemia. “Israel mantivo durante anos unha política de neglixencia e discriminación na hora de proporcionar servizos de saúde de rotina e de emerxencia aos seus cidadáns beduínos“, di Adalah. “Ante a crise docoronavirus, esta política estatal agora converteuse nun perigo inmediato para esa populación e o público en xeral”.

Unha familia beduina xunta as súas pertenzas das ruinas da súa morada demolida polas forzas israelitas na aldea Um Al-Hiram, no deserto do Negev/Naqab. (Hadas Parush).

Isto non é novo, como observou o xornalista gazatí Musaab Bashir: o último relatorio estatístico oficial trouxo a lume un importante foxo sanitario entre a poboación xudaica e a árabe en Israel[3]. Segundo o relatorio, a esperanza de vida da primeira é de 81 anos, en tanto a da segunda é de 77 anos. A mortalidade neo-natal nesta populación é de 4,8 por mil, en tanto na comunidade xudaica é de 2,5 por mil.

Da mesma forma, coas escolas fechadas, agora o Ministerio de Educación de Israel proporciona aulas por internet, mais máis da metade do estudantado palestino con cidadania israelita vive baixo a liña de pobreza e non ten acceso a internet. No Negev/Naqab, o 70 por cento das e dos estudantes nin sequer teñen acceso a electricidade, moite menos wifi.

A aldea non recoñecida de Atir, no deserto do Negev/Naqab (Activestills).

”Business as usual”

Cando en todo o mundo os gobernos están redirixindo recursos e políticas para o combate á pandemia, nos territorios palestinos ocupados o exército e os colonos israelitas ilegais aproveitan a cuarentena forzada para expandir a súa colonización, destruir propiedades, roubar máis terra e agua ás comunidades palestinas. A violencia represiva do exército de ocupación tampouco cede, e continúan as execucións arbitrarias e extra-xudiciais, así como os arrestos nocturnos de xovens en numerosas localidades. Iso si: agora os soldados van protexidos con roupa adecuada para evitaren o contaxio (cando en realidade hai máis de 8.000 casos de COVID-19 en Israel e apenas uns 200 nos territorios palestinos, principalmente por traballadores contaxiados en Israel).

O Euro-Med Monitor condenou 0 30 de marzo as prácticas de soldados e colonos israelitas que, ao entraren nas comunidades palestinas, cuspiron sobre os fechos das casas, vehículos, caixas electrónicos e comercios, coa intención deliberada de sementar terror ao contaxio do virus na poboación das ocupadas Cisxordania e Xerusalén Leste. A Autoridade Palestina declarou o estado de emerxencia, a organización contou 207 incursións das forzas israelitas no territorio ocupado, 191 arrrestos e 19 agresións de colonos.

Arrestos en Xerusalén e a Cisjordania documentados por Electronic Intifada:

Quds News Network@Qudsn_en Heavily armed # Israeli soldiers accompanied by attack dogs raid a house in the city of # Ramallah , in the central West Bank, and detain one of its residents, last night.

Quds News Network@Qudsn_en Watch | #IOF troops detain sever Palestinian civilians during a wide-scale raid of the occupied Jerusalem neighborhood of Shuafat, today.

Quds News Network@Qudsn_en Watch | Israeli occupation forces assault and detain a Palestinian young man at Herod’s Gate in occupied Jerusalem, today.

𝑺𝒉𝒂𝒓𝒐𝒏𝒂 𝑾𝒆𝒊𝒔𝒔 -هيذر شارونا@sharona_weiss Police violently arrest a Palestinian resident of Issawiya in occupied East Jerusalem next to the mosque. One would think residents would receive a break from months of violence & arrests while attention shifts to the coronavirus pandemic but there remains no end in sight.

O 25 de marzo Stop the Wall (a campaña palestina contra o muro e os colonatos) lanzou un apelo “á comunidade internacional e ás organizacións de dereitos humanos para interviren e apoiaren o pobo palestino na súa loita por estar a salvo tanto do coronavirus como da ocupación israelita (…) cando a poboación palestina sofre unha escalada de agresións, os privilexiados colonos israelitas ilegais son atendidos e protexidos, mesmo cando [nos] atacan. A pandemia representa unha oportunidade excelente para Israel impulsionar e acelerar o seu proxecto de limpeza étnica e anexión de terras en favor dos colonos“.

O documento describe incidentes recentes en que as forzas sionistas continuaron as súas prácticas habituais no territorio ocupado como se non existise unha situación excepcional: en tanto a poboación palestina obedece a cuarentena ordenada polas súas autoridades locais, Israel avanza co seu proxecto de anexión do estratéxico Val do Xordán; ordena ou executa a demolición de casas palestinas (convertendo o lema #QuedaNaCasa nunha amarga ironia); asasina xovens que defenden a súa terra ou simplesmente viaxaban nalgún vehículo pola noite; non aplica ás 5.000 persoas palestina que mantén prisioneiras (43 delas mulleres, 200 crianzas e 700 doentes graves) as medidas de prevención do virus aplicadas nos cárceres comúns. Ben ao contrario: os prisioneiros denunciaron que foron retirados das cantinas produtos de hixiene e limpeza imprescindíbeis nesta conxuntura (que eles deben comprar porque a prisión non llos fornece), alén de estaren prohidas as visitas das defensas e as familias.



A policía de Xerusalén invadiu unha escola onde se preparaban alimentos -doados por palestinas e palestinos de Israel- para seren distribuídos a familias en cuarentena da veciñanza de Sur Baher. Detivo catro membros do comité de emerxencia local e confiscou 300 caixas de alimentos.

Gaza: receita para a catástrofe

Cunha decena de casos confirmados e unha densidade demográfica de 5.500 persoas por quilómetro cadrado, grupos de dereitos humanos adverten dun desastre masivo inminente caso se producir un surto xeneralizado de COVID-19. “As persoas que habitan Gaza están entre as máis vulnerabeis do mundo á pandemia de COVID-19” declarou a organización Al-Haq.

A crise da agua (máis do 95% non é apta para o consumo humano) e saneamento, así como un sistema de saúde levado ao colapso por 14 anos de bloqueo prolongado socavan “a capacidade de Gaza para prevenir e mitigar adecuadamente os impactos do COVID-19”, acrecentou Al-Haq.

A Doutora Muna El-Farrah, presidenta da Media Lúa Vermella Palestina en Gaza, sinalou que hai escasez de camas, equipamentos de protección e kits de probas. O Centro Palestino para os DD.HH. de Gaza lanzou un apelo urxente á comunidade internacional para que apoie o sistema de saúde de Gaza, onde existen apenas un centenar de camas de cuidados intensivos (70% xa ocupadas actualmente) e 93 ventiladores para unha poboación de 2 millóns de persoas. Tamén apelou a presionar Israel para que cumpra as súas obrigacións en conformidade co Dereito Internacional, levante o bloqueo e permita a entrada de fornecementos médicos para facer frente á pandemia. B’Tselem afirmou que un surto do coronavirus na situación actual de Gaza levaría a “un desastre humanitario, creado inteiramente por Israel”.[4]

Un traballador de saúde desinfecta como medida preventiva barracas de refuxiados de Nahd Al-Bared, en Jan-Yunis, no sul de Gaza, el 29/3/20 (Ashraf Amra).

Lasciate ogni speranza

A opinión pública occidental empéñase sempre en achar sinais de humanidade de Israel para co pobo palestino. Por iso os medios costuman reproducir as noticias que a hasbara israelita divulga infatigabelmente para limpar a súa imaxe e ocultar os seus crimes.

Nesta crise do coronavirus divulgouse unha noticia en que se afirmaba que Israel doara (a pedido da Autoridade Palestina) 200 tests para Gaza, e que “outorgara a residencia israelita” a palestinos que todos os días cruzan os checkpoints para traballar en Israel. Nada máis absurdo e afastado da realidade, como explicou Musaab Bashir: os kits son unha cifra simbólica, cando o que fai falta é recuperar o sistema sanitario de Gaza da crise en que foi colocado polo bloqueo sionista durante 14 anos (sen esquecermos que, como potencia ocupante, segundo o Dereito Internacional Humanitario, Israel é responsábel do benestar da poboación ocupada, cousa que é obvio non cumpre).

E no que aos traballadores palestinos di respecto, algúns recibiron apenas unha autorización para pernoitaren en Israel durante un par de meses (nos locais de traballo, e con total restrición de movementos), simplesmente porque as empresas non queren prescindir desta man de obra barata. Estes traballadores saben que hai máis posibilidades de contaxio en Israel e que alí non recibirán o tratamento que necesitarían en caso de contaxio, unicamente a necesidade de alimentar as súas numerosas familias os convence a correr ese risco.

Forzas israelitas no checkpoint de Al-Walaya, na Cisxordania (marzo 2020, Oren Ziv).