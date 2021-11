Testemuños de malos tratos da policía española denunciados polo Consello de Europa

O Consello de Europa considera que o “carácter xeneralizado” dos malos tratos nos cárceres do Estado español é “gravemente preocupante”. Así o recolle o informe do Comité Europeo para a Prevención da Tortura tras visitar varias prisións, dous hospitais psiquiátricos penitenciarios e un centro de menores do Estado. O documento indica que aínda existe unha pauta de malos tratos nos cárceres e píde ás autoridades españolas que envíen unha “mensaxe contundente” contra eses abusos.

O informe sinala que houbo denuncias de malos tratos en todos os centros visitados. “En todos os centros penitenciarios visitados, os presos referíronse a unha serie de funcionarios que pretendían provocar conflitos ou que utilizaron calquera pretexto para demostrar o seu poder sobre os internos”, sinala a comisión, que subliña que as denuncias de malos tratos recibidas son “coherentes” e “críbeis”.

Evidencia contundente de abuso

O Comité recolle diversos casos de malleiras e agresións, e insultos racistas.

Por exemplo: “Unha persoa (AEK) alegou que se negara a permitir que seis policías rexistrasen a súa cafetería, ao redor das catro da mañá do 22 de setembro de 2020. E cando el e os seus oito amigos saíron da cafetería, levárono para comisaría porque non lles amosou ningún documento de identidade. AEK respondeu que non lle importaba e, ao parecer, sacou o diñeiro necesario para pagar a multa, e entón o policía empurrouno contra a parede e golpeouno na cara. Outros axentes agarrárono dos brazos, retorcérono e esposárono. Ás 6:00 horas foi trasladado a un centro médico de urxencias. O médico do CPT notou marcas de esposas nos dous pulsos e unha hemorraxia subconxuntival no seu ollo esquerdo cando AEK foi entrevistado unhas dez horas despois”.

Outra: “Unha persoa explicou que foi detida na rúa por seis axentes o 19 de xuño de 2020; quen, tras deitalo no chan, procedeu a darlle varias patadas nas pernas. Así mesmo, mentres o trasladaban nun vehículo ata a comisaría coas mans esposadas nas costas, asegura que recibiu unha puñada no estómago e na cara, ao parecer porque os axentes querían que confesase un roubo. Ao ingresar no cárcere o 23 de xuño, o médico da prisión observou “hematomas periorbitarios no ollo esquerdo” e nunha fotografía tomada nese momento por motivos administrativos mostraba o ollo esquerdo negro”.

A maioría das denuncias por malos tratos implican a policía española, segundo o relatorio. “Supostamente impuxéronse malos tratos aos sospeitosos para facilitar información ou para confesar determinados delitos ou para castigalos por ter cometido un suposto delito”, reza o texto.

Ante as denuncias de malos tratos, o comité pide ás autoridades españolas que tomen “medidas concertadas para solucionar o problema”. Neste sentido, pediu ao Ministerio do Interior e aos xefes policiais unha mensaxe clara para deixar claro que os abusos son ilegais e pouco profesionais e que serán sancionados.