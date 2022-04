DERA POSITIVO EN COVID-19 Unha xoven morre nos calabouzos e unha semana despois ainda non se lle fixo a autopsia

As analíticas realizadas á xoven, finlandesa de 23 anos, revelaron tamén que consumira estupefacientes

JUAN CANO

Morreu na segunda-feira da semana pasada nos calabouzos da comisaría de Fuengirola. Unha axente achouna aniñada xunto á porta, inconsciente, á hora da cea. Os esforzos por reanimala foron en balde e os sanitarios, cando chegaron, apenas puideron certificar o óbito. A moza tiña 23 anos e era finlandesa.

O Xulgado de Instrución número 3 de Fuengirola investiga agora a causa do falecemento, para o que ainda está pendente unha peza chave nas mortes xudiciais, especialmente cando se producen sob custodia: a autopsia. Unha semana despois, este exame forense aínda non foi realizado porque a moza deu positivo en Covid-19.

A xoven foi detida a mañá do día 11 de abril após unha discusión coa nai da súa parella. Foi apresada pola Policía Local, que a conduciu a un centro médico para que a examinasen. Alí prescribíronlle un tratamento e déronlle a alta, polo que foi conducida á comisaría de Fuengirola, onde ingresou nos calabouzos.

Á hora da cea, unha axente detectou que a moza estaba inconsciente e avisou dous compañeiros. Entre os tres practicáronlle manobras de reanimación cardiopulmonar -na comisaría non hai desfibriladores- en tanto chegaba unha ambulancia, que ao parecer puido tardar media hora e non era unha uvi móbil, segundo as fontes consultadas.

Os sanitarios tentaron reanimala, mais só puideron certificar a morte da xoven. Depois do levantamento, o cadáver foi transferido ao Instituto de Medicamento Legal (IML) de Málaga para que lle fose practicada a autopsia.

No entanto, antes do exame forense, realizóuselle un PCR, como marca o protocolo instaurado no inicio da pandemia polo IML malagueño para protexer o persoal que traballa nas autopsias ante o potencial risco de contaxio da Covid-19.

O citado protocolo consolidou a práctica dunha PCR a todos os cadáveres como filtro obrigado antes da autopsia, que polo xeral demoraba un día máis. Se o resultado da proba era negativo, levaba a cabo o exame forense con normalidade.

Se o cadáver era positivo en coronavirus (a minoría dos casos), a solución pasaba por buscar outra forma de certificar a causa da morte, realizando unha autopsia minimamente invasiva e evitando, por exemplo, seccionar os pulmóns, xa que estes aínda reteñen ar e poden conter o virus.

A moza finlandesa deu positivo na PCR, o que paralisou a práctica da autopsia, que ficou en suspenso. Así mesmo, as primeiras analíticas detectaron no seu organismo a presenza de distintas sustancias estupefacientes, o que ao parecer encaixaría co seu historial como consumidora, segundo as fontes, aínda que esas probas seguen sen revelar con certeza de que morreu.

Entretanto, o seu cadáver permanece -unha semana despois- nas cámaras do IML malagueño. Fontes da Consellería de Xustiza consultadas por este xornal confirmaron que onte tarde estaba previsto facerlle unha nova PCR e a partir de aí decidiríase o seguinte paso.

O problema é que, como a propia Xunta de Andalucía informou a este xornal ( ver edición do 13 de xaneiro de 2021), a autopsia «minimamente invasiva» aos cadáveres con Covid-19 debe facerse nunha «sala especial» e cunhas condicións determinadas de seguranza e protección. Quer dicir, nunhas instalacións con nivel 3 de bioseguranza.

O IML de Málaga carece dunha sala destas características -o que, por outra banda, é unha vella reivindicación dos galenos malagueños-, das que si dispón, por exemplo, o Hospital Reina Sofía de Córdoba, onde se propuxo transferir o cadáver para poder facerlle a autopsia e aproximarse á causa da morte.

Fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía (TSJA) informaron de que o xulgado fuenxirolano está ao tanto desta disxuntiva entre Málaga e Córdoba para a realización da autopsia e confirmaron que continúa á espera tanto do informe forense como do atestado policial para poder avanzar na investigación do caso.

