Nova demanda da familia Franco contra o historiador Carlos Babío e outras oito persoas

A demanda, pola vía civil, preséntase, segundo explicou Babío e recóllese na documentación facilitada, por suposta vulneración da protección dos dereitos fundamentais á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.

Faise en relación aos comentarios vertidos no programa ‘En el punto de mira’ e, en concreto, no cadro dunha reportaxe intitulada ‘La herencia de los Franco’ no que, para os familiares do ditador, houbo un “contido difamatorio e de desprestixio” contra eles e afirmacións que “non se axustan á verdade”.

Por estes feitos, Babío explicou que se lle deu un prazo de 20 días para responder á demanda e que deberá comparecer ante o Xulgado de Primeira Instancia número 43 de Madrid nunha data aínda por concretar, segundo explicou.

Con diferenza ás demandas pola vía penal que tamén se presentaron contra el, neste caso non haberá posibilidade de acto de conciliación previo.

ARGUMENTOS

O historiador galego rexeitou, na súa comparecencia, os argumentos expostos na demanda, entre os que citou prexudicar a venda do Pazo de Meirás polos seus comentarios sobre como foi a adquisición ou os alusivos á familia Franco.

Por outra banda, cualificou de “absurdo” que se expoña que tivo ganancia co libro que publicou sobre o citado predio. “Os autores cedemos gratuitamente os dereitos”, sinalou lembrando que foi editado por unha fundación vinculada ao BNG.

No entanto, incidiu en que “para defender os dereitos humanos e a memoria colectiva non hai que militar no BNG”, engadiu descartando motivos políticos por trás dos seus argumentos sobre a forma en que os Franco obtiveron Meirás.

“Se hai algunha cuestión social que levante a unanimidade social en Galiza é o Pazo de Meirás”, expuxo tamén en alusión ao posicionamento de institucións como a Deputación da Coruña ou o Parlamento galego sobre a recuperación da propiedade.

“Isto é o mundo de cabeza para abaixo, que os que estamos do lado das vítimas teñamos que comparecer”, dixo sobre esta demanda. Pola súa banda, Mercedes Queixas cuestionou a súa presentación, cualificando de “abusivo e improcedente nun Estado que se define como democrático” un caso deste tipo. “Aquilo foi un botín de guerra dun ditador asasino”, sentenciou Xosé Luís Rivas, á súa vez, sobre o ocorrido co Pazo de Meirás.

Galicia Confidencial